На Солнце произошла редкая вспышка

ТАСС: на Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса X
На Солнце утром 30 марта зафиксировали вспышку высочайшего класса X. Это первая подобная вспышка с начала февраля. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По данным ученых, событие произошло 30 марта в 06:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4405 (S25E45). Вспышка класса X1.5 продолжалась 49 минут.

В предыдущий раз вспышка такого уровня наблюдалась 4 февраля. Тогда событие класса X4.2 произошло в активной области 4366, которая впоследствии установила рекорд XXI века по числу вспышек классов M и X.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщал, что до конца года возможно еще 5–10 вспышек высочайшего класса.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. При этом каждая следующая категория означает увеличение мощности в 10 раз. Вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать магнитные бури.

