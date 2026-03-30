Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Назван максимальный срок явки по повестке

Генштаб: дата явки призывников по повестке не должна превышать 30 дней
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Дата явки призывников по повестке в военкомат не должна превышать 30 дней с момента ее размещения в реестре. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в рамках изменений граждан, подлежащих призыву, будут вызывать на соответствующие мероприятия в течение всего календарного года. При этом установленный срок явки ограничен 30 днями с момента публикации повестки в реестре, что, как отметил представитель Генштаба, позволяет избежать возможных негативных последствий для граждан.

Он также напомнил, что отправка призывников к месту службы по-прежнему будет проводиться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Бурдинский сообщал, что реестр воинского учета в России подвергся более чем 19 млн хакерских атак за время своей работы. По его словам, атаки на систему происходят постоянно, а основные серверы, с которых они ведутся, находятся в США и Аргентине. Бурдинский отметил, что, несмотря на это, благодаря мерам защиты реестр работал в штатном режиме, а утечек персональных данных граждан удалось избежать.

Ранее кабмин РФ разрешил военкоматам давать отсрочку без личной явки призывника.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!