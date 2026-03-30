Назван максимальный срок явки по повестке

Дата явки призывников по повестке в военкомат не должна превышать 30 дней с момента ее размещения в реестре. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в рамках изменений граждан, подлежащих призыву, будут вызывать на соответствующие мероприятия в течение всего календарного года. При этом установленный срок явки ограничен 30 днями с момента публикации повестки в реестре, что, как отметил представитель Генштаба, позволяет избежать возможных негативных последствий для граждан.

Он также напомнил, что отправка призывников к месту службы по-прежнему будет проводиться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Бурдинский сообщал, что реестр воинского учета в России подвергся более чем 19 млн хакерских атак за время своей работы. По его словам, атаки на систему происходят постоянно, а основные серверы, с которых они ведутся, находятся в США и Аргентине. Бурдинский отметил, что, несмотря на это, благодаря мерам защиты реестр работал в штатном режиме, а утечек персональных данных граждан удалось избежать.

Ранее кабмин РФ разрешил военкоматам давать отсрочку без личной явки призывника.