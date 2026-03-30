Иран пригрозил выходом из ДНЯО из-за нападения США и Израиля

Депутат Боруджерди: Иран всерьез рассматривает вопрос выхода из ДНЯО
Парламент Ирана всерьез рассматривает вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди, чьи слова приводит РИА Новости.

«Парламент серьезно рассматривает вопрос: с ДНЯО или без ДНЯО. То есть предполагается, что мы не будем являться членом международного договора, не будем обязаны вести ядерную деятельность исключительно в мирных рамках и не стремиться к созданию атомной бомбы», — сказал Боруджерди.

По его словам, участие Ирана в договоре после нападения США и Израиля не имеет смысла. Кроме того, большинство парламентариев разделяют мнение о том, что Тегеран должен выйти из ДНЯО, констатировал Боруджерди.

Договор о нераспространении ядерного оружия — ключевой международный договор, вступивший в силу в 1970 году, целью которого является предотвращение распространения ядерного оружия, содействовие ядерному разоружению и обеспечение мирного использования атомной энергии.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Сам Путин заявлял, что эскалация на Ближнем Востоке будет иметь последствия для всего мира. По его словам, конфликт уже причиняет существенный ущерб международным логистическим и производственным цепочкам.

Ранее в России допустили удар Ирана по всей Украине.

 
