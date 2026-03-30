Профессор заявил о «большой беде» США в Иране

Соединенные Штаты не рассчитывали, что будут втянуты в затяжной конфликт на Ближнем Востоке и в итоге попали в беду. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена.

По его словам, Белый дом не вступал в войну, думая, что окажется в нынешней ситуации. США считали, что проведут еще одну операцию, вроде той, что была в Венесуэле – «порхнут, как бабочка, ужалят как пчела, свергнут иранцев, провозгласят победу, проведут парад в Нью-Йорке или что-то в этом роде», заявил профессор.

По оценке эксперта, Вашингтону не удастся заключить с Тегераном выгодное мирное соглашение.

«Но если вместо этого вы оказываетесь в войне на истощение — о, тогда вы в большой беде. И особенно в большой беде по той причине, что иранцы держат в руках слишком много козырей», — сказал Миршаймер.

Соединенные Штаты хотят заключить сделку на своих условиях, но сейчас это невозможно, поскольку иранцы «иранцы кровно заинтересованы, чтобы просто оставить все как есть». При этом позже у них будет больше рычагов воздействия, чтобы заключить выгодную им сделку, констатировал профессор.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в США предрекли эскалацию войны в Иране.