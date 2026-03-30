На Украине рассказали, в каком случае больше ракет достанется Киеву, а не Ближнему Востоку

Чем меньше ракет будет использовано в войне на Ближнем Востоке, тем больше достанется Украине, поэтому Киев принял правильное решение по оказании помощи странам Персидского залива. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин, чьи слова приводит УНИАН.

«Это политически правильно, поскольку увеличивает наш вес и не только на Ближнем Востоке. Это увеличивает наш вес в Европе, в Китае, в Индии, в США. Люди нужны не только для того, чтобы научить там, как кнопки нажимать, а, собственно, вот этим нашим подходам, нашей креативности, нашей инновационности, поскольку сейчас на Ближнем Востоке – по несколько ракет на один дрон. Этих ракет нам самим не хватает», — сказал Климкин.

По его словам, чем меньше ракет будет использоваться на Ближнем Востоке, тем меньше ракет арабы будут просить у Пентагона». В таком случае больше боеприпасов достанется Украине, констатировал политик.

До этого газета The Washington Post (WP), сославшись на источники, сообщала, что министерство обороны США изучает возможность перенаправить поставки оружия, предназначенного для Украины в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), на Ближний Восток. По данным издания, американские военнослужащие в ходе операции против Ирана столкнулись с нехваткой некоторых видов боеприпасов.

