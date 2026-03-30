Президент США Дональд Трамп может «политически устранить» украинского лидера Владимира Зеленского из-за его действий. Об этом заявил ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

«Мы наблюдаем слова и действия отчаявшегося человека. Зеленский должен каждое утро просыпаться, смотреть на себя в зеркало и понимать, что все кончено», — отметил Риттер.

По словам аналитика, раньше Зеленский мог использовать эскалацию как способ привлечь к себе внимание. Однако теперь, когда он говорит, «буквально ничего не происходит», указал Риттер.

«Все, чего он добивается, — это того, что Дональд Трамп устранит его скорее раньше, чем позже. Я не имею в виду физически, а политически», — добавил эксперт.

До этого газета Politico писала, что президент России Владимир Путин согласен с американским лидером, что Зеленский должен уйти в отставку с поста президента Украины. Неназванный украинский политик отметил, что совпадение позиции России и США по вопросу о необходимости провести выборы на Украине «вызывает беспокойство».

Путин ранее также высказывался о легитимности Зеленского. Глава государства указывал, что у Зеленского нет кворума для принятия решений и назвал «путем в никуда» проведение с ним встречи.

Ранее военный аналитик объяснил, почему спецслужбы до сих пор не устранили Зеленского.