Школьница пострадала при падении лифта с 14-го этажа в российском городе

СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске 15-летняя школьница получила травмы во время падения лифта с высоты. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 29 марта в многоквартирном доме на улице 1-я Хабаровская. Школьница зашла в кабину лифта на 14-м этаже и во время движения подъемник резко сорвался вниз и остановился на восьмом этаже.

Пострадавшая получила травмы и обратилась за медицинской помощью. Сейчас она находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает. Подробной информации о ее состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Стражи порядка занимаются установлением лиц, ответственных за содержание лифтового оборудования. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее мужчина получил травмы ног при падении лифта в Казани.

 
Теперь вы знаете
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
