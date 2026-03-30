Школьница пострадала при падении лифта с 14-го этажа в российском городе

В Красноярске школьница пострадала при падении лифта с 14-го этажа

В Красноярске 15-летняя школьница получила травмы во время падения лифта с высоты. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 29 марта в многоквартирном доме на улице 1-я Хабаровская. Школьница зашла в кабину лифта на 14-м этаже и во время движения подъемник резко сорвался вниз и остановился на восьмом этаже.

Пострадавшая получила травмы и обратилась за медицинской помощью. Сейчас она находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает. Подробной информации о ее состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Стражи порядка занимаются установлением лиц, ответственных за содержание лифтового оборудования. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

