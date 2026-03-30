Футболист сборной Мали о матче с Россией: мы приехали, чтобы победить

Игрок сборной Мали Камара о матче с Россией: мы приехали, чтобы победить

Футболист московского «Торпедо» и сборной Мали Мамаду Камара заявил, что ожидает победы от матча против России, передает «Чемпионат».

«Самый опасный игрок для меня в их составе — тот, который играет за «Монако», Головин. Ожидания от матча? Мы приехали, чтобы победить», — сказал Камара.

Встреча состоится 31 марта в Санкт-Петербурге. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

27 марта Россия обыграла в товарищеском матче Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее у тренера сборной России Валерия Карпина увидели демотивацию.