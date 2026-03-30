Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки беспилотников

Режим ЧС ввели в Таганроге Ростовской области, ликвидация последствий ночной массированной воздушной атаки беспилотников продолжается. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

«С 29 марта с 22:00 мск введен режим функционирования ЧС в границах пострадавших домов, учреждений и предприятий», — написала она, отметив, что комиссия по оценке ущерба приступила к работе.

На данный момент движение перекрыто на улице А.Крюйса, 19. Здесь будут работать саперы, уточнила Камбулова.

Она попросила граждан, которые находятся в этом районе, соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили более 60 беспилотников над Таганрогом и шестью районами области. В селе Николаевка при падении обломков БПЛА повреждена газовая труба. В результате атаки есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что при падении дронов в Краснодаре пострадали двое детей.