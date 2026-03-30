Провал США в Иране списали на «чутье» Трампа

Президента США Дональда Трампа в вопросе Ирана подвело чутье, и теперь приходится расплачиваться за его провальную дипломатию. Об этом Politico заявил экс-постпред Вашингтона в НАТО Иво Даалдер.

«Чутье подвело Трампа в Иране — и мы все расплачиваемся за его провальную дипломатию», — заявил Даалдер.

По его словам, президент США не зацикливается на деталях, и игнорирует политические процессы, глубокий анализ и рекомендации экспертов. Как указал Даалдер, главе государства ему «сходило с рук то, что он полагался на свою интуицию», которая в итоге подвела его с ситуацией на Ближнем Востоке.

Экс-постпред в НАТО заметил, что Вашингтон впервые столкнулся с противником, который не желает «подчиняться прихотям» его главы даже после тысяч ударов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

