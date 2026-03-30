В Генштабе заявили о миллионах кибератак на реестр воинского учета

Реестр воинского учета в России подвергся более чем 19 млн хакерских атак за время своей работы. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, атаки на систему происходят постоянно, а основные серверы, с которых они ведутся, находятся в США и Аргентине. Бурдинский отметил, что, несмотря на это, благодаря мерам защиты реестр работал в штатном режиме, а утечек персональных данных граждан удалось избежать.

Он добавил, что использование реестра позволило оптимизировать работу военкоматов. Во время осеннего призыва повестки направлялись как в бумажном виде, так и в электронном — через реестр и портал госуслуг.

В нескольких регионах, включая Республику Марий Эл, Рязанскую и Сахалинскую области, а также Москву, в рамках эксперимента повестки направлялись только в электронном формате. По его словам, это показало положительный результат.

Также, как отметил представитель Генштаба, применение ограничительных мер к гражданам, уклоняющимся от воинской обязанности, обеспечило их явку на заседания призывных комиссий.

По данным Генштаба, во время осеннего призыва более 209 тыс. граждан получили отсрочку без личного посещения военкоматов, что позволило раньше завершить отправку призывников к местам службы.

Ранее кабмин РФ разрешил военкоматам давать отсрочку без личной явки призывника.