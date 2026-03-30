Продавцы вторичных квартир стали чаще снижать цены

Риелтор Сырцов: собственники вторичного жилья стали чаще снижать цены в 2026 году
Россияне стали чаще снижать цены в объявлениях о продаже жилья на вторичном рынке на фоне слабого спроса и дорогой ипотеки. Такая динамика говорит не только об охлаждении интереса покупателей, но и о том, что продавцы начали быстрее подстраиваться под новые условия рынка, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По данным, о которых сообщали СМИ, в первом квартале 2026 года стоимость в объявлениях уменьшили 40% собственников, а средний размер дисконта составил 4%.

Сырцов отметил, что в условиях высокой ключевой ставки потребительская активность на вторичном рынке заметно сократилась сильнее, чем в сегменте новостроек. По словам риелтора, покупатели жилья в старом фонде не могут пользоваться тем набором льготных инструментов, который доступен на первичном рынке, включая семейную ипотеку, рассрочку и специальные программы от застройщиков.

«Сейчас количество сделок постепенно увеличивается по мере смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. Однако рынок восстанавливается медленно, ведь ставки по рыночной ипотеке все еще остаются заградительными — более 20%. В таких условиях практически неминуемой становится коррекция цен на вторичное жилье вниз. В 2025 году средний дисконт относительно цены в объявлении составлял 7–8%, однако продажа по изначально завышенной стоимости лишь увеличивает срок экспозиции объекта. На этом фоне часть собственников, которым нужно продать квартиру быстрее, охотнее идут на уступки. В частности, речь идет о продавцах, которые рассчитывают реализовать имеющееся жилье, чтобы затем с доплатой купить квартиру в новостройке», — отметил Сырцов.

По словам эксперта, многие собственники стремятся не затягивать с улучшением жилищных условий, поскольку в ближайшие один-два года первичное жилье может заметно подорожать на фоне реализации отложенного спроса. Именно поэтому снижение цен в объявлениях он назвал признаком более рационального поведения продавцов.

Сырцов подчеркнул, что дополнительное давление на вторичный рынок оказал ажиотажный спрос на семейную ипотеку перед изменением параметров программы, вступившим в силу с 1 февраля 2026 года. Эксперт пояснил, что часть покупателей спешила приобрести жилье на прежних условиях, занимая средства вне банковской системы, а теперь вынуждена оперативно продавать старые квартиры, чтобы погасить долги и одновременно обслуживать обязательства по новому жилью.

Еще одним фактором Сырцов назвал снижение доверия к вторичному рынку после резонансных историй с мошенничеством и «эффектом Долиной». По словам риелтора, это дополнительно подталкивает продавцов, особенно пожилых, активнее привлекать покупателей» скидками.

При этом Сырцов считает, что реальная стоимость сделок на вторичном рынке по сравнению с 2025 годом почти не изменилась. В ближайшие месяцы цены скорее будут стагнировать, а более выраженный рост начнется только после снижения ключевой ставки хотя бы до 12–13%, заключил эксперт.

