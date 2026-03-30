В США пришли к неутешительным выводам о возможности давить на Россию

Аналитик Биб: США больше не могут оказывать экономическое давление на Россию
Соединенные Штаты больше не способны оказывать экономическое давление на Россию как раньше и, скорее всего, не смогут вернуться к этой стратегии еще долго. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ по анализу России, действующий директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена.

По его оценкам, «экономическая ситуация в США выглядит настолько нестабильной», что страна не может позволить себе реализовывать стратегию по ограничению энергетических доходов России.

Эксперт отметил, что рост цен на нефть укрепляет позиции Москвы, так как страна получает дополнительную прибыль от продажи энергоресурсов. Это позволяет экономически поддерживать СВО, подчеркнул Биб.

«Таким образом, на Россию сейчас не оказывается какого-то особого экономического давления, чтобы прекратить этот конфликт и весьма вероятно, что такого давления не будет еще какое-то время», — заявил он.

26 марта президент России Владимир Путин заявил о нелегитимности введенных в отношении Российской Федерации санкций, ссылаясь на отсутствие их одобрения со стороны ООН.

Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что Москва не обсуждает вопросы о снятии антироссийских санкций, поскольку они незаконны.

Ранее Путин призвал бизнес сохранять благоразумие при росте доходов от экспорта.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

