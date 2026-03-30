Володин назвал способы решения проблемы нехватки рабочей силы без привлечения мигрантов

Лишь 13-15% иностранных граждан работают в строительной сфере в России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что рабочую силу, которая привлекается из-за рубежа нельзя назвать дешевой. В связи с чем Володин предложил решать вопросы нехватки рабочей силы в сфере строительства путем повышения производительности труда и престижа рабочих профессий, а не через привлечение большого числа мигрантов.

Володин добавил, что привлечение мигрантов к работе — «более легкий путь». Однако если все время идти по легкому пути, «через какое-то время это приводит к большим сложностям». Председатель ГД отметил, что это можно увидеть на примере других стран, особенно в Европе.

18 марта Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который вводит новые требования для трудовых мигрантов и их семей. Согласно документу, дети мигрантов после достижения 18 лет должны будут покинуть Россию в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, либо оформить патент и оплатить налог.

Кроме того, предлагается аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание для тех мигрантов, кто работал менее 10 месяцев в году. Иностранным гражданам с низкими доходами могут отказать в выдаче или продлении патента. Данные о доходах будут автоматически поступать в МВД из налоговых органов.

Ранее стало известно, как будет работать реестр мигрантов.