Пьяная екатеринбурженка жестоко избила сына за предательство и попала на видео

Жительницу Екатеринбурга засняли за избиением сына около подъезда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На кадрах с места можно заметить, как женщина наносит ребенку удары по голове. По данным издания, она приходится мальчику матерью, в момент инцидента екатеринбурженка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Агрессию она сопровождала криками о «предательстве» и обвинениями в том, что из-за падения разбила телефон», – сообщается в публикации.

В какой-то момент она упала. Несмотря на нанесенные травмы, школьник помог матери встать, но, поднявшись, женщина резко нанесла удар сыну.

На ситуацию обратили внимание представители прокуратуры региона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об истязании.

«Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Францишко Б.Б. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», – рассказали в Следкоме.

До этого в Казани 39-летнего мужчину обвинили в истязании шестилетней дочери сожительницы. Как полагают следователи, он постоянно избивал ребенка.

Ранее инвалид-колясочник получил 14 лет колонии за избиение пасынка битой.