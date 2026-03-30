Россиян предупредили о возможном подорожании водки в 2027 году

Эксперт по алкоголю Шапкин: бутылка водки 0,5 л подорожает на 50 руб. в 2027 году

Бутылка водки 0,5 л подорожает на 50–60 рублей в 2027 году по сравнению с 2026 годом, заявил «Газете.Ru» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его словам, рост акцизов и новые издержки на производство могут снова подтолкнуть вверх цены на водку в России. Уже сейчас в полулитровой бутылке значительную часть стоимости формируют обязательные платежи, а в 2027 году подорожание может продолжиться еще более заметно, добавил эксперт.

«В 2026 году акциз в бутылке водки объемом 0,5 литра вместе с НДС на него составляет 201 рубль. Если прибавить стоимость акцизной марки с НДС и пошлиной за выдачу, то только обязательные платежи занимают в цене бутылки еще большую долю. Фактически в каждой бутылке водки уже почти «полбутылки акциза».

При минимальной розничной цене в 409 рублей производителю достается около 10 рублей с бутылки. Остальное уходит на акциз, НДС, тару, пробку, этикетку, логистику и торговые наценки. При этом только за счет повышения акциза с 1 января 2026 года цена полулитровой бутылки выросла более чем на 50 рублей с учетом НДС», — отметил Шапкин.

По его словам, в последние три года темпы роста акцизов на алкоголь заметно опережают инфляцию. Дополнительное давление на цены может усилиться уже с 1 апреля 2026 года, когда Росспиртпром перейдет на предоплату спирта, считает Шапкин. По его оценкам, это способно добавить к цене водки еще 3–5%. Такой переход связан с изменением механизма взимания акциза на спирт, который должен заработать с 1 июля 2026 года, пояснил Шапкин. Еще одним фактором становится рост стоимости зерна, что также увеличивает себестоимость производства, добавил эксперт.

На этом фоне он ожидает нового витка подорожания водки в 2027 году.

«Минфин ранее анонсировал ускоренный темп роста акциза, и это может прибавить к цене еще 50–60 рублей за бутылку 0,5 литра. Таким образом, дальнейший рост стоимости водки выглядит практически неизбежным: производители и розница сталкиваются сразу с несколькими факторами давления, которые постепенно перекладываются в конечную цену для покупателя», — заключил Шапкин.

Ранее россиян предупредили о резком росте цен на алкоголь в 2026 году.