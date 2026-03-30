Генштаб положительно оценил эксперимент по отправке только электронных повесток в 4 регионах РФ

Эксперимент по отправке только электронных повесток в четырех регионах России прошел успешно. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Отмечается, что эксперимент проходил в Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и Москве.

«Повестки <...> направлялись гражданам в письменной форме и дублировались в электронном виде путем размещения в общедоступном реестре направленных (врученных) повесток, а уведомления об их размещении направлялись в личные кабинеты на портале «Госуслуги». При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и в Москве в рамках эксперимента повестки гражданам направлялись только в электронной форме, что дало положительный результат», — поделился Бурдинский.

28 марта заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил, что срок военной службы по призыву в России остается прежним и составляет 12 месяцев.

Он также сообщил, что в ходе призыва 2026 года применяются Единый реестр воинского учета и электронные повестки. По его словам, использование реестра позволяет при наличии оснований предоставлять гражданам отсрочки без личного посещения призывной комиссии.

Ранее Генштаб заявил, что призывники не будут направляться в зону специальной военной операции.

 
