В Приморье пассажир не выжил после поездки на крыше машины

В Уссурийске мужчину задержали за провоз пассажира на крыше авто

Водителя без прав подозревают в перевозке пассажира на крыше автомобиля в Уссурийске. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Садовой улице. По данным полиции, водитель машины марки Suzuki разрешил 27-летнему мужчине прокатиться на крыше, но в какой-то момент рухнул прямо на дорогу. В результате он получил серьезные травмы, спасти пострадавшего не удалось.

Водитель после аварии скрылся, но его смогли задержать. Подозреваемым оказался мужчина из поселка Тимирязевский.

«Установлено, что нарушитель ПДД не имеет водительского удостоверения», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Расследование находится на контроле у прокуратуры.

