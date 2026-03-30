Экс-главу стройдепартамента Росгвардии арестовали по делу о крупных хищениях

235-й гарнизонный военный суд арестовал до 15 мая бывшего врио главы департамента строительства Росгвардии Сергея Жеребцова. Об этом следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно материалам дела, Жеребцов признал вину и написал явку с повинной.

Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия. По данным следствия, он участвовал в хищении бюджетных средств Росгвардии на сумму 83,7 млн рублей.

Следствие установило, что при выполнении госконтракта компанией «Виту проект» на строительные работы и благоустройство военного городка Новосибирского военного института войск нацгвардии Жеребцов и неустановленные сотрудники ФГКУ «9-й Центр заказчика-застройщика Росгвардии» вступили в сговор с руководством компании для хищения средств.

По версии следствия, фигуранты знали, что подрядчик прекратил выполнение работ, но продлили сроки контракта и способствовали увеличению его стоимости на 83,7 млн рублей. Эти средства перечислили компании в качестве аванса.

По этому же делу суд арестовал генерального директора «Виту проект» Сергея Архипова и исполнительного директора Максима Козлова. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, однако вину не признают.

Ранее экс-глава ГВСУ признался виновным в хищении более 9 млрд рублей у Минобороны РФ.