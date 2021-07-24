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В аварии с микроавтобусом в Польше пострадали девять человек

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TVN24

Семь граждан Украины и два гражданина Польши пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и легковой машины. Авария произошла на польской территории, сообщает РИА «Новости».

«Микроавтобус Volkswagen был организован работодателем и вез рабочих на работу. Ему на встречу выехал Nissan Qashqai, водитель которого находилась в нетрезвом состоянии», — уточнила третий секретарь по консульским вопросам украинского посольства в Варшаве Екатерина Баранецкая.

Всех, кто пострадал в результате происшествия, доставили в больницу. По последним данным, трое пострадавших сейчас в тяжелом состоянии.

Также о случившемся проинформировано польское правительство. Установлено, что работодателем, чье авто попало в аварию, оказалась польская организация. Название фирмы в настоящий момент не уточняется.

ДТП произошло в Лодзинском воеводстве Польши, причины устанавливаются.

Ранее появились подробности ДТП с автобусом на Кубани. В салоне находились 22 пассажира, из них двое погибли, остальные были госпитализированы.

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