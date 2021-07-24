Генерал назвал конспирологией слухи о ликвидации ГИБДД, возникшие после ареста Сафонова

Бывший генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов назвал конспирологией слухи о ликвидации ГИБДД, которые появились на фоне ареста начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не раз сталкивались с большими разоблачениями среди всяких чиновников. Это нормальная и естественная работа. То, что у нас дорожная полиция должна существовать, как существует она во всем мире, спору быть не может», — сказал экс-генерал.

Он подчеркнул, что «в эту конспирологию» со слухами не верит.

21 июля Ессентукский городской суд заключил под стражу на 2 месяца начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Ему и нескольким десяткам сотрудников местного ГИБДД вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей.

Сам Сафонов утверждает, что жил в принадлежащем его гражданское жене особняке последние 5 лет, а к дизайну не имеет отношения. По его словам, он «в полном объеме» сотрудничает со следствием.

Кроме того, ранее Ленинский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в покушении на дачу взятки в 30 тыс. рублей экс-заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 млн рублей.