Регулятор ЕС одобрил вакцину Moderna для детей с 12 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование вакцины против коронавируса компании Moderna (позже переименованную в Spikevax) для вакцинации подростков 12-17 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что препарат вызывал у детей от 12 до 17 лет такой же ответ антител, как и у людей в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, ни у одного из 2 163 детей, получивших вакцину, не развился COVID-19, по сравнению с четырьмя из 1 073 детей, которым была сделана пустышка.

«Эти результаты позволили ЕМА сделать вывод, что эффективность Spikevax у детей от 12 до 17 лет аналогична эффективности у взрослых», — подчеркнули в агентстве.

Ранее в Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna могут вызывать побочные эффекты в виде миокардита и перикардита. Миокардит и перикардит — это воспалительные состояния сердца, симптомы которых включают одышку, проблемы с сердцебиением и боль в груди.