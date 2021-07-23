Мурашко: риск заразиться коронавирусом при использовании кондиционеров выше

Рисков заразиться коронавирусом при использовании кондиционеров в закрытом помещении, где находятся люди, намного выше, чем при проветривании. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе прямого эфира «Разберемся в вакцинах вместе» Российского общества «Знание», передает РИА «Новости».

«Там, где циркулирует, охлаждается только внутренний воздух, рисков, конечно же, больше, когда имеется система проветривания, когда идет обновление внутреннего воздуха в пространстве — это безопаснее», — сказал глава Минздрава.

Ранее Мурашко заявил, что все российские вакцины от COVID-19 подходят для повторной вакцинации.