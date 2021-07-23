Жителей Европейской части России предупредили об опасной погоде

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Европейской части России об опасных погодных явлениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, жара в +40-42°C в Астраханской области и температура воздуха до +44°C в Калмыкии сменятся грозой и шквалистым ветром с усилением до 25 м/с.

Сильные осадки также прогнозируются в Краснодарском крае и Крыму. В Башкортостане 24 июля пройдут ливневые дожди с грозой и шквалистым ветром. В Адыгее и Волгоградской области ожидаются сильнейшие дожди и ветер до 28 м/с.

Ранее сообщалось, что в Москве прогнозируют температурные «выбоины». Погода в столице в ближайшие три дня будет прохладнее многолетних значений на 2-3 градуса.