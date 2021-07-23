Медработникам пригрозили «тяжелой ответственностью» за ложные данные о вакцинации

Заместитель председателя Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус в интервью ТАСС предостерег сотрудников медицинских учреждений от внесения в государственный реестр вакцинированных от COVID-19 ложных сведений.

«Медработникам, которые вносят ложные данные в реестр вакцинированных, может грозить ответственность по ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»), а если это делается на платной основе, то речь уже может идти о получении взятки, а это достаточно тяжелая ответственность», — заявил Клаус.

Генерал лейтенант добавил, что покупатели поддельных сертификатов будут подвергнуты уголовному преследованию за использование заведомо подложного документа и дачу взятки.

По его словам, СК будет бороться с подобно практикой, так как она несет большую опасность для всего российского общества.

«Человек с такой подложной справкой может работать, например, в сфере общественного питания, образования, медицины. Безусловно, это его право относиться легкомысленно к своему здоровью. Но то, что он, используя заведомо подложный документ, ставит под угрозу здоровье других людей, это, на мой взгляд, аморально», — объяснил зампред.

Клаус также напомнил, что сейчас в Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении медработницы, выдавшей не менее 15 подложных сертификатов.

Ранее сообщалось об отстранении судьи РПЛ из-за поддельных ПЦР-тестов.