В Москве задержан мужчина с 400 упаковками фальшивых тестов на коронавирус

В Москве правоохранители задержали 23-летнего мужчину, у которого с собой находились 400 упаковок фальшивых тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве задержали мужчину, который в рамках оперативного эксперимента передал им 400 упаковок фальсифицированных экспресс-тестов на антитела к новой коронавирусной инфекции», — говорится в публикации.

Мужчину задержали на улице Суздальской. Он рассказал, что закупал фальшивки в интернете, после чего перепродавал их по более высокой цене. Цена одного «теста» — от 400 до 700 рублей, общая стоимость подделок — 160 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 238.1 Уголовного кодекса «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

Ранее прокурор запросил 1 год и 4 месяца ограничения свободы для Андрея Мунтяна, которого обвиняют в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса.