Более 40% россиян считают, что выставки посещают хорошо обеспеченные люди

Свыше 40% россиян считают, что посещение выставок произведений искусства доступно людям с хорошим материальным положением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование арт-проекта Ozon Ballon.

«Более 40% опрошенных убеждены, что галереи и выставки доступны лишь тем, у кого хорошее материальное положение, а 27% уверены, что это привилегия жителей крупных городов. Еще 16% признались, что сами далеки от искусства, но лишь по той причине, что в их городе его практически нет», — говорится в исследовании.

Опрос был проведен в июле 2021 года среди 1 773 жителей городов-миллионников.

Ранее сообщалось, что с 7 июля на выставки музея-заповедника «Царицыно» можно попасть при предъявлении на входе QR-кода о вакцинации, перенесенной болезни или справки об отрицательном ПЦР-тесте. Следом за «Царицыно» о создании свободной от коронавируса территории также объявили музей-усадьба Кусково и Музей космонавтики.