«Больше не будет этого делать»: Трамп сделал Нетаньяху предупреждение по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о недопустимости ударов по нефтегазовым объектам в Иране. Слова американского лидера приводит ТАСС.

«Я сказал ему больше этого не делать, и он не будет этого делать», — сообщил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Политик подчеркнул, что США и Израиль действуют независимо, но при этом координируют свои усилия.

Подобное предупреждение поступило Нетаньяху от Трампа после удара Израиля по нефтегазовому месторождению «Южный Парс» в Иране, который был нанесен 18 марта. Трамп заявил, что Вашингтон ничего не знал о подготовке Израиля к удару.

При этом источники Axios утверждают, что глава Белого дома солгал, когда сказал, что США не знали о готовящейся атаке Израиля на «Южный Парс». По словам источников, Нетаньяху и американский лидер заранее скоординировали свои действия по нанесению удара. Как стало известно, целью этой атаки было оказание влияния на Иран, чтобы остановить дальнейшие нарушения поставок нефти через Ормузский пролив.

Ранее Трамп пригрозил Ирану мощным ударом.