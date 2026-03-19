Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

«Больше не будет этого делать»: Трамп сделал Нетаньяху предупреждение по Ирану

Трамп: Нетаньяху обещал прекратить удары по нефтегазовым объектам в Иране
Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о недопустимости ударов по нефтегазовым объектам в Иране. Слова американского лидера приводит ТАСС.

«Я сказал ему больше этого не делать, и он не будет этого делать», — сообщил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Политик подчеркнул, что США и Израиль действуют независимо, но при этом координируют свои усилия.

Подобное предупреждение поступило Нетаньяху от Трампа после удара Израиля по нефтегазовому месторождению «Южный Парс» в Иране, который был нанесен 18 марта. Трамп заявил, что Вашингтон ничего не знал о подготовке Израиля к удару.

При этом источники Axios утверждают, что глава Белого дома солгал, когда сказал, что США не знали о готовящейся атаке Израиля на «Южный Парс». По словам источников, Нетаньяху и американский лидер заранее скоординировали свои действия по нанесению удара. Как стало известно, целью этой атаки было оказание влияния на Иран, чтобы остановить дальнейшие нарушения поставок нефти через Ормузский пролив.

Ранее Трамп пригрозил Ирану мощным ударом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!