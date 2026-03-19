Песков заявил о работе по возвращению российского флага на Олимпиаду

Александр Казаков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о работе по возвращению российского флага на Олимпийские игры. Его слова передает РИА Новости.

«Работа ведется в этом направлении», — заявил Песков.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. На Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе выступили 13 россиян, единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро.

В соревнованиях на Паралимпиаде приняли участие шесть россиян, они впервые с 2014 года выступали под флагом и гимном страны. Российским атлетам удалось завоевать в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе

Ранее Владимир Путин выразил надежду на то, что МОК прекратит заниматься фокусами в отношении россиян.

 
