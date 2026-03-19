Источник выяснил новые подробности о прошлом критиковавшего Путина и СВО блогера Ремесло

Юрист и блогер Илья Ремесло, выступивший с резкой критикой спецоперации и властей, не раз лечился в психиатрических клиниках. Об этом сообщил блогер Александр Картавых в своем Telegram-канале.

По его информации, Ремесло, который до этого поддерживал российские власти, а затем неожиданно раскритиковал их, был госпитализирован в психиатрическую больницу № 3 города Санкт-Петербурга. Причем оказался Ремесло в психлечебнице не в первый раз, утверждает Картавых. Он рассказал, что юриста также госпитализировали прошлой весной в частную клинику с обострением шизофрении, а затем «после снятия острой фазы» отпустили домой.

До этого сообщалось, что Илья Ремесло опубликовал несколько постов, в которых заявил, что больше не поддерживает российские власти и СВО. Это вызвало бурные обсуждения в соцсетях, в среде военкоров и журналистов. Некоторые даже предположили, что его аккаунт взломали или что Ремесло взяли в заложники.

