Водитель укусил полицейского за ягодицу и угодил в тюрьму

В Нидерландах автомобилист получил шесть месяцев тюрьмы за то, что протаранил полицейскую машину и укусил офицера за ягодицу. сообщило издание NL Times.

Житель голландской провинции Северный Брабант, 35-летний Тим О., предстал перед судом и лишился свободы, а также водительских прав на год после инцидента, который произошел в ноябре 2025 года на трассе N264 близ Удена.

Полицейские заметили машину, опасно виляющую по дороге, и попытались остановить водителя. Однако тот не подчинился, устроил погоню и на высокой скорости протаранил патрульную машину, вытеснив ее на обочину к дереву. После остановки Тим О. оказал активное сопротивление — он наносил удары ногами и укусил одного из офицеров за ягодицу.

Анализы показали, что уровень алкоголя в крови мужчины составлял 1,69 промилле, что более чем в три раза превышает допустимый предел в 0,5 промилле. На суде обвиняемый объяснил действия «полной паникой» и не смог четко вспомнить события. Суд обязал фигуранта выплатить компенсацию четырем офицерам за травмы и психологический ущерб.

