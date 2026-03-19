Врач рассказал, кому опасно пользоваться ирригатором для полости рта

Ирригатор не стоит использовать людям с геренализованным пародонтитом и большим количеством имплантов в полости рта. Об этом заявил «Газете.Ru» стоматолог Артур Тумашевич.

«Ирригаторы очень опасны, например, для пациентов с большим количеством имплантов. Эта группа людей из-за отсутствия зубов не чувствует, как сильно травмирует все ткани этим прибором. Вторая группа, кому не рекомендовал бы использовать ирригаторы — это пациенты с выраженным генерализованным пародонтитом (воспалительное заболевание десен). В таких ситуациях надо быть более аккуратным и думать о том, что не только проблемы с гигиеной полости рта являются причинами, факторами развития пародонтита. На самом деле это проблема комплексная, и она находится в желудочно-кишечном тракте. Поэтому здесь необходимо заниматься с эндокринологом, гастроэнтерологом и со стоматологом локально только потому, что эти проявления системного поражения», — отметил Тумашевич.

Врач заявил, что даже для людей со здоровыми зубами ирригатор в ежедневной практике не нужен.

«Это маркетинг, потому что продается продукт. Немного другие вещи нужны для того, чтобы сформировать качественную гигиену полости рта. И одна, самая главная — это правильное пользование обычной зубной щеткой. Тогда у нас будет намного лучше ситуация в полости рта», — констатировал Тумашевич.



Ранее врач перечислил, кому можно пользоваться ирригатором.