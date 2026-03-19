Дипломаты рассказали о раздоре на саммите ЕС из-за жесткой позиции Орбана

Euroactiv: участники саммита ЕС дошли до беспрецедентной резкости из-за Украины
Саммит лидеров стран ЕС, который позиционировался как встреча для выработки плана создания единого европейского рынка, был омрачен ожесточенным противостоянием между Киевом и Будапештом по поводу газопровода «Дружба». О резких высказываниях участников пишет Euroactiv со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По их словам, лейтмотивом встречи стало недовольство Венгрией, которое выражалось беспрецедентно четко и резко.

«Критика стала гораздо более прямой. Несколько министров высказали свои претензии совершенно открыто. Это что-то новое», — сказал один дипломат.

Другой собеседник Euroactiv назвал наложенное Венгрией вето на кредит для Украины «поворотным моментом», отметив, что теперь раздражение выражается способами, «явно не использовавшимися раньше».

В частности, глава Евросовета Антониу Кошта обвинил Орбана в том, что тот пересек «красную линию», которую никто из европейских лидеров до сих пор не осмеливался нарушить.

При этом, утверждает источник, лидеры стран ЕС опасаются дойти до крайностей и «устроить Орбану зрелище, которого он добивается».

«Слишком резкое противодействие рискует сыграть ему на руку. Он был бы в восторге, если бы лидеры объединились против него. Я не думаю, что объединение против него изменит его. Но я не думаю, что и отказ от объединения против него тоже поможет», — поделился мнением дипломат.

Орбана поддержал словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он заявил, что не поддержит выводы саммита ЕС по Украине, поскольку там отсутствуют упоминания о перекрытом Киевом нефтепроводе «Дружба». При этом, по его словам, у Словакии нет возражений по другим пунктам повестки дня. Возможно, раздел по Украине придется согласовывать и выпускать отдельно, допустил политик.

Ранее стало известно об ультиматуме Орбана Зеленскому.

 
