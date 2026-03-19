Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС по кредиту Украине

Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита Европейского союза (ЕС) об утверждении военного финансирования в размере €90 млрд и 20-го пакета санкций против РФ. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи.

Заявление о выделении Украине кредита на €90 млрд поддержали 25 стран из 27 ЕС. Отмечается, что члены объединения рассчитывают согласовать кредит Украине и новый пакет санкций против РФ в будущем.

В конце февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение военного кредита ЕС Украине в размере €90 млрд, пока Киев препятствует транзиту российской нефти через трубопровод «Дружба». Он также ответил на угрозы президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что Киев ничего не добьется от Венгрии при помощи шантажа.

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию были приостановлены с конца января. Киев заявляет, что он был поврежден в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины.

Ранее в Словакии заявили о нежелании Зеленского пускать нефть по трубопроводу «Дружба».