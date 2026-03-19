В московском банке произошел взрыв

В одном из отделений Россельхозбанка в Москве произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, опубликовав фото с места происшествия.

По информации журналистов, взрыв произошел в здании банка на улице Менжинского на северо-востоке Москвы. На снимке видно, что взрывная волна выбила окна и разрушила помещение внутри. Очевидцы рассказали, что перед взрывом видели, как из банка выбежал неизвестный мужчина. По предварительной информации, подрывник действовал по указанию украинских мошенников.

Как сообщил Telegram-канал 112, предварительно, в отделении банка подорвали банкомат. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

До этого 16-летний подросток устроил взрыв и пожар в отделении банка в подмосковном селе Путилково Красногорского округа. Взрывная волна выбила входную дверь банковского отделения и остекление, внутри частично обрушился потолок.

В региональном управлении МВД России сообщили, что подросток вошел в фойе банка, облил банкомат горючей жидкостью и поджег его. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных расчетов, уточнила администрация Красногорска. Подростка поймали прохожие и передали полиции. По информации SHOT, несовершеннолетний действовал «по указу украинских мошенников», которые общались с ним по мобильной связи.

Ранее в Приморье задержали угрожавшего взорвать дом пожилого мужчину.

 
