Стало известно, сколько заработал Коростелев за дебютный сезон на Кубке мира

Коростелев заработал более 3 млн рублей за дебютный сезон на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелев по итогам восьми этапов Кубка мира получил призовые выплаты в размере 33 550 евро.

Основная часть суммы пришлась на многодневную гонку «Тур де Ски», где за восьмое место в генеральной классификации лыжнику начислили 12 тысяч евро. Еще 7 тысяч евро Коростелев заработал на этапе в Лахти, когда финишировал третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем.

11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, лидирующий в общем зачете с активом в 1944 очка, заработал на стартах около 263 тысяч евро.

Коростелев пропустит финальный этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде, завершив выступления в сезоне-2025/26. В общем зачете он располагается на 11-й позиции с 798 очками.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непряева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

Ранее Коростелев высказался об уровне достижений 11-кратного чемпион ОИ Йоханнеса Клебо.