На Ближнем Востоке подбили американский истребитель F-35

Американский истребитель F-35 Lightning II совершил аварийную посадку на базе США после выполнения боевой задачи над Ираном. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По словам представителя командования Тима Хокинса, самолет выполнял боевую миссию в воздушном пространстве Ирана, однако получил удар и был вынужден приземлиться на одной из американских баз на Ближнем Востоке.

Он отметил, что посадка прошла в штатном режиме, пилот находится в стабильном состоянии. В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего.

16 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Военно-морские силы Ирана нанесли удары по авиабазам США Ад-Дафра в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне, в результате чего были уничтожены ангары с американскими самолетами. Для атаки использовались фугасные крылатые ракеты и беспилотники, отметил КСИР.

2 марта CENTCOM сообщило на своем сайте, что средства противовоздушной обороны Кувейта по ошибке сбили три американских истребителя F-15E. По версии военных, это произошло в ходе боевых действий, в том числе ударов иранскими самолетами, баллистическими ракетами и дронами.

Ранее в Иране сообщили об уничтожении топлива для истребителей США в Эр-Рияде.