Работник тира проверял оружие и прострелил лицо посетительнице

В Таиланде китайская туристка получила ранение в лицо от случайной пули в тире, сообщает издание The Phuket News.

Инцидент произошел вечером 18 марта на стрельбище в районе Кату на Пхукете. 52-летняя Сяо Лили приехала туда с подругой, под наблюдением персонала они постреляли, после чего стали позировать для фото перед дорожками. В этот момент раздался выстрел, пуля вошла в правую щеку Сяо и застряла внутри. Водитель такси, ожидавший клиенток, доставил пострадавшую в больницу. В настоящее время состояние пациенти оценивают как тяжелое.

Полиция прибыла на место спустя несколько минут. Предварительное расследование показало, что причиной трагедии стала неосторожность 28-летнего работника тира Патихарна Маносонга. Он стоял в 20 метрах от женщин, достал личное оружие для проверки и забыл о патроне в патроннике. Пуля пробила деревянную стену и стеклянную дверь, задев туристку. Подозреваемого незамедлительно задержали. Он дал признательные показания. Мужчине грозит ответственность по статьям о халатности, повлекшей тяжкие повреждения, а также о хранении оружия и боеприпасов.

До этого в Прикамье мужчина открыл стрельбу в магазине. По данным источника, он пришел туда с травматическим пистолетом и выстрелил в одного из покупателей. В результате пострадавший получил травму головы. Спасатели оказали ему помощь. Очевидцы не позволили стрелку уйти. Когда на место прибыла полиция, его передали правоохранителям.

Ранее в Тюменской области мужчина чистил ружье и случайно выстрелил в супругу.