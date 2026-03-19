Иран атаковал Бахрейн, ОАЭ и Саудовскую Аравию

Иран в ходе 65-й серии ударов атаковал базы Соединенных Штатов в Бахрейне, ОАЭ и Саудовской Аравии. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Telegram-канале.

Отмечается, что атакованы нефтеперерабатывающие заводы в Ашдоде и Хайфе, американские военные базы Эль-Хардж в Саудовской Аравии, Шейх-Иса в Бахрейне и Ад-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе и Ашдоде, одни из крупнейших объектов нефтепереработки сионистского режима, а также ряд военных баз режима в этом районе были поражены управляемыми ракетами в ходе 65-го этапа операции «Правдивое обещание - 4», — говорится в сообщении.

19 марта средства ПВО Исламской Республики впервые в истории сбили американский истребитель F-35 ВВС США. Сообщалось также, что Иран нанес удары по Министерству национальной безопасности Израиля. Кроме того, была атакована редакция израильского 13-го канала в Тель-Авиве. КСИР заявил, что эти атаки являются ответной мерой за потопление иранского фрегата и покушение на министра разведки Эсмаила Хатиба. По информации КСИР, удары были нанесены с использованием беспилотных летательных аппаратов.

До этого были подведены итоги ущерба, который удары Ирана нанесли газовой промышленности Катара. По оценкам экспертов, вооруженные атаки вывели из строя около 17% мощностей по сжижению природного газа, что приведет к потерям порядка 20 миллиардов долларов ежегодной выручки и создаст риски для поставок газа в Европу и Азию. В результате были повреждены 2 из 14 заводов по сжижению газа (так называемых «трейнов») и одно из двух предприятий по переработке газа в жидкое топливо.



