Россиянин угрожал соседке топором из-за перегоревших лампочек

В Мурманске полиция задержала 49-летнего мужчину, который топором угрожал соседке по коммунальной квартире, причиной конфликта стали перегоревшие лампочки. Об этом сообщает УМВД по Мурманской области.

Инцидент произошел в квартире на улице Свердлова. Нетрезвый мужчина решил, что 23-летняя соседка выкрутила лампочки в ванной и на кухне. Словесная перепалка переросла в скандал, в ходе которого северянин схватил топор и начал им размахивать.

Испуганная девушка вызвала полицию. Прибывшие правоохранители задержали агрессора. Ранее не судимый задержанный признал вину, объяснив поведение алкоголем и давней неприязнью к соседке. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

До этого на юге Москвы пьяный мужчина напал на пожилую соседку и избил ее, злоумышленника раздражало, что женщина постоянно заказывает доставку на дом. Женщина в ответ распылила в него перцовый баллончик. На место был вызван наряд Росгвардии, мужчину задержали, он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Ранее в Мурманской области сосед отлупил мужчину рулоном обоев.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!