Россиянин угрожал соседке топором из-за перегоревших лампочек

В Мурманске полиция задержала 49-летнего мужчину, который топором угрожал соседке по коммунальной квартире, причиной конфликта стали перегоревшие лампочки. Об этом сообщает УМВД по Мурманской области.

Инцидент произошел в квартире на улице Свердлова. Нетрезвый мужчина решил, что 23-летняя соседка выкрутила лампочки в ванной и на кухне. Словесная перепалка переросла в скандал, в ходе которого северянин схватил топор и начал им размахивать.

Испуганная девушка вызвала полицию. Прибывшие правоохранители задержали агрессора. Ранее не судимый задержанный признал вину, объяснив поведение алкоголем и давней неприязнью к соседке. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

