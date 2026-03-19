На Украине депутата Рады заподозрили в госизмене

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении депутата Верховной рады Марьяны Безуглой по статье о государственной измене. Об этом сообщил украинский парламентарий и предприниматель Сергей Тарута на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой нанести ущерб украинским военным.

Тарута отметил, что высказывания депутата привели к «ослабеванию украинской обороны, деморализации армии, а также потерям среди военнослужащих».

Он добавил, что уголовное производство было инициировано им самим совместно с депутатом Рады Федором Вениславским и открыто Генпрокуратурой после соответствующего судебного решения.

Безуглая неоднократно критиковала решения руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, 16 декабря она заблокировала трибуну парламента, требуя отставки главкома ВСУ Александра Сырского. Впоследствии ее коллега Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что в «Раде начались стычки». Он уточнил, что главным оппонентом Безуглой стал депутат Тарута, который вступил в открытый конфликт с женщиной.

Безуглая обвиняет главкома ВСУ в беспорядке на фронте и плохом управлении боем. По ее словам, командование украинской армии продолжает делать «нереалистичные заявления» о якобы контролируемой ситуации, тем временем сохраняются проблемы в противовоздушной обороне, а в рядах ВСУ числятся сотни не участвующих в боях человек, которых «пристроили» за взятки.

Ранее Захарова посвятила четверостишие потасовке депутатов Рады Безуглой и Таруты.