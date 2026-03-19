Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

На Украине депутата Рады заподозрили в госизмене

Тарута: генпрокуратура Украины подозревает депутата Рады Безуглую в госизмене
bezuhlamariana/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении депутата Верховной рады Марьяны Безуглой по статье о государственной измене. Об этом сообщил украинский парламентарий и предприниматель Сергей Тарута на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой нанести ущерб украинским военным.

Тарута отметил, что высказывания депутата привели к «ослабеванию украинской обороны, деморализации армии, а также потерям среди военнослужащих».

Он добавил, что уголовное производство было инициировано им самим совместно с депутатом Рады Федором Вениславским и открыто Генпрокуратурой после соответствующего судебного решения.

Безуглая неоднократно критиковала решения руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, 16 декабря она заблокировала трибуну парламента, требуя отставки главкома ВСУ Александра Сырского. Впоследствии ее коллега Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что в «Раде начались стычки». Он уточнил, что главным оппонентом Безуглой стал депутат Тарута, который вступил в открытый конфликт с женщиной.

Безуглая обвиняет главкома ВСУ в беспорядке на фронте и плохом управлении боем. По ее словам, командование украинской армии продолжает делать «нереалистичные заявления» о якобы контролируемой ситуации, тем временем сохраняются проблемы в противовоздушной обороне, а в рядах ВСУ числятся сотни не участвующих в боях человек, которых «пристроили» за взятки.

Ранее Захарова посвятила четверостишие потасовке депутатов Рады Безуглой и Таруты.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!