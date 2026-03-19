Орбан отказался слушать Зеленского на саммите ЕС и предпочел «размять ноги»

Euractiv: Орбан не стал слушать выступление Зеленского на саммите ЕС
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не было за переговорным столом на саммите Евросоюза во время выступления президента Украины Владимира Зеленского, он предпочел «размять ноги». Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на собственные источники.

«Два источника подтвердили, что Орбан находился в зале, но разминал ноги, пока [Зеленский] говорил», — говорится в статье.

Судя по трансляции саммита, которая велась на сайте Еврокомиссии, Орбана не было за столом лидеров ЕС в то время, когда шло онлайн-выступление Зеленского.

19 марта ЕС не смог принять решение по предоставлению Украине кредита в €90 млрд, его заблокировали Венгрия и Словакия. В заявлении Еврокомиссии отмечалось, что страны ЕС вернутся к обсуждению этого вопроса на следующем заседании. Предполагается, что первый транш кредита будет перечислен Украине к началу апреля.

Ранее Венгрия поставила ультиматум Евросоюзу по Украине.

 
