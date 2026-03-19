Проект Евросоюза (ЕС) о военном финансировании Украины в размере €90 млрд останется заблокированным из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Кредит для Украины остается заблокированным, никакого срока для восстановления поставок российской нефти через нефтепровод не установлено», — написал он.

До этого председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта пообещали, что на ремонт нефтепровода «Дружба» ЕС предоставит финансовую, техническую и экспертную помощь. Президент Украины в письме Еврокомиссии заявил, что насосная станция будет восстановлена ​​через полтора месяца «при отсутствии дальнейших атак со стороны России».

17 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и украинского президента Владимира Зеленского прекратить «политический театр» вокруг ситуации с газопроводом «Дружба».

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию были приостановлены с конца января. Киев заявляет, что он был поврежден в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону.

Ранее в Словакии заявили о нежелании Зеленского пускать нефть по трубопроводу «Дружба».