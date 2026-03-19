Проект Евросоюза (ЕС) о военном финансировании Украины в размере €90 млрд останется заблокированным из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Кредит для Украины остается заблокированным, никакого срока для восстановления поставок российской нефти через нефтепровод не установлено», — написал он.
До этого председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта пообещали, что на ремонт нефтепровода «Дружба» ЕС предоставит финансовую, техническую и экспертную помощь. Президент Украины в письме Еврокомиссии заявил, что насосная станция будет восстановлена через полтора месяца «при отсутствии дальнейших атак со стороны России».
17 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и украинского президента Владимира Зеленского прекратить «политический театр» вокруг ситуации с газопроводом «Дружба».
Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию были приостановлены с конца января. Киев заявляет, что он был поврежден в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону.
Ранее в Словакии заявили о нежелании Зеленского пускать нефть по трубопроводу «Дружба».