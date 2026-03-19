Дроны-камикадзе ВСУ атаковали школу в Брянской области

Богомаз: здание школы повреждено в результате атаки ВСУ на Брянскую область
В Брянской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем канале в мессенджере Мах.

Богомаз уточнил, что удар был нанесен по школе в селе Новая Погощь Суземского района. Для атаки украинские военные использовали дроны-камикадзе, отметил губернатор. По его словам, пострадавших нет. На месте удара вражеских беспилотников работают экстренные службы.

19 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района. Один из беспилотников прилетел на территорию сада, другой упал около школы, а третий отклонился от курса, врезался в частный дом и взорвался.

Сальдо обратил внимание, что населенный пункт находится в 40 километрах от линии боевого столкновения. Он выразил уверенность, что атака была спланирована, поскольку завести БПЛА на такую глубину вражеские операторы случайно не могли. Губернатор добавил, что в результате атаки никто не пострадал, детей и персонал эвакуировали.

Ранее украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на маршрутный автобус в ДНР.

 
