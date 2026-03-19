Иран впервые в истории сбил американский истребитель пятого поколения

Средства противовоздушной обороы (ПВО) Ирана впервые в истории сбили американский истребитель F-35 ВВС США. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания «Голос Исламской Республики Иран».

До этого сообщалось, что Иран нанес удары по Министерству национальной безопасности Израиля. Также атаке подвергся офис израильского 13-го канала, расположенного в Тель-Авиве. В КСИР сообщили, что наносят удары в качестве мести за потопление иранского фрегата IRIS Dena и атаку на министра разведки Эсмаила Хатиба. Отмечается, что удары были нанесены с помощью дронов.

19 марта были подсчитаны колоссальные убытки газовой индустрии Катара от иранских ударов. Отмечалось, что вооруженные атаки вывели из строя 17% мощностей по сжижению природного газа, что обернется потерей примерно $20 млрд годовой выручки и создаст риски для поставок в Европу и Азию. Были также повреждены 2 из 14 заводов по сжижению газа (так называемых линий или «трейнов») и одно из двух предприятий по переработке газа в жидкое топливо (GTL).

Ранее глава нацразведки Штаов заявила, что цели США и Израиля в войне в Иране различаются.