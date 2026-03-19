Уролог рассказал, как любовь к пиву по пятницам влияет на репродуктивную систему

Мужчинам следует отказаться от алкоголя и никотина за полгода до предполагаемого зачатия ребенка, рассказал «Газете.Ru» врач-уролог Владислав Гладышев. Эксперт отметил, что пиво по пятницам не только снижает репродуктивную функцию, но и трансформирует мужские гормоны.

«Никотин — это сосудистый яд. А поскольку формирование сперматозоидов зависит именно от микроциркуляции, от сосудов, соответственно, курение наносит прямой вред. Алкоголь оказывает общее негативное влияние на организм, снижает копулятивную функцию. В любом случае пиво провоцирует ожирение — это известный факт. А в жиру, непосредственно в жировой ткани образуется, существует фермент — ароматаза, который трансформирует мужской половой гормон в женоподобный. Мы рекомендуем к беременности готовиться в течение полугода — как мужчинам, так и женщинам», — сказал эксперт.

Гладышев отметил, что россияне часто обращаются к урологам-андрологам и гинекологам для планирования беременности. Врач посетовал, что бесплодие «помолодело» наряду с другими болезнями.

«Это достаточно частая причина обращения. Люди приходят в перинатальный центр, спрашивают: «мы планируем ребенка, что нам надо сделать?». Ну, понятное дело, что делается чекап, а рекомендация — шесть месяцев минимум [воздержаться от курения и алкоголя]. Это при хорошем состоянии здоровья по возрасту. Про бесплодие — вне всякого сомнения [помолодело]. Я начал работать в 1980 году, стандарт количества сперматозоидов в 1 миллилитре эякулята планировался от 120 миллионов штук. Сейчас норма считается по международным показателям — 15 миллионов. В 10 раз снизилось понятие нормы. Болезни молодеют — и те нормы, которые были приняты 50 лет назад, они существенно отличаются от тех норм, которые приняты сейчас, касаемо репродуктивной функции», — заключил он.

