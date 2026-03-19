The Hatters о коллегах: «Раздражает, когда в райдере есть омары»

Владимир Астапкович/РИА Новости

Группа The Hatters высказалась о райдерах своих коллег. О требованиях артистов коллектив поговорил с изданием Popcake.

Музыканты высмеяли требования дорогостоящих блюд — например, морепродуктов.

«На протяжении всего года раздражают артисты, у которых в райдере есть омары. Не понимаем, а зачем это? А как это влияет на искусство?» — задаются вопросом артисты.

В The Hatters предложили поразмышлять, насколько качество еды влияет на работу артиста и заметит ли какую-то разницу зритель, который заплатил от 300 рублей до 5000 рублей за билет.

В группе уверены, настоящий артист должен выходить на сцену слегка голодным. В их собственном райдере представители издания нашли гречку, килограмм мандаринов и бананов, мед и ватные палочки.

Накануне Лолита в полтора раза увеличила гонорар на фоне популярности у зумеров.

Ранее была названа сумма, которую может заработать репер Элджей за один концерт в России.

 
Удар по СПГ-комплексу в Катаре создает «идеальный шторм» в Европе и меняет газовый рынок. Что получит Россия
