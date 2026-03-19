The Hatters о коллегах: «Раздражает, когда в райдере есть омары»

Группа The Hatters высказалась о райдерах своих коллег. О требованиях артистов коллектив поговорил с изданием Popcake.
Музыканты высмеяли требования дорогостоящих блюд — например, морепродуктов.
«На протяжении всего года раздражают артисты, у которых в райдере есть омары. Не понимаем, а зачем это? А как это влияет на искусство?» — задаются вопросом артисты.
В The Hatters предложили поразмышлять, насколько качество еды влияет на работу артиста и заметит ли какую-то разницу зритель, который заплатил от 300 рублей до 5000 рублей за билет.
В группе уверены, настоящий артист должен выходить на сцену слегка голодным. В их собственном райдере представители издания нашли гречку, килограмм мандаринов и бананов, мед и ватные палочки.
