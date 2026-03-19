Глава разведки США рассказала о состоянии верховного лидера Ирана

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате израильского авиаудара, заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Стенограмма ее выступления опубликована на сайте этого законодательного органа.

«Он был очень серьезно ранен в результате одной из израильских бомбардировок», — сообщила Габбард.

Она признала, что американская разведка пока не знает, кто именно в иранском руководстве принимает ключевые решения.

При этом из Тегерана поступают иные данные о состоянии Хаменеи: по словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, новый верховный лидер получил лишь поверхностные ранения, и его жизнь вне угрозы.

Замглавы внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде заверил, что верховный лидер появится на публике, когда сочтет это необходимым, но не назвал даже приблизительных возможных сроков.

Моджтаба Хаменеи занял пост после своего отца Али Хаменеи, руководившего Ираном несколько десятилетий и ставшего жертвой удара по резиденции в Тегеране.

Со своей стороны глава Пентагона Пит Хегсет утверждал, что верховный лидер Ирана обезображен в результате удара, а президент США вообще выражал сомнения в том, что тот жив.

В СМИ также распространялись слухи о том, что Хаменеи после ранений был доставлен в Россию для лечения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался их комментировать.

Ранее СМИ сообщили, что сын Хаменеи лишился ноги и лежит в коме.