ВСУ нанесли артиллерийский удар по населенному пункту в Брянской области

Богомаз: ВСУ ударили из артиллерии по поселку Белая Березка, повреждены дома
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный артиллерийский удар по поселку Белая Березка Трубчевского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате террористической атаки повреждено семь жилых домов, производственное здание, гражданский автомобиль», — написал он.

По его словам, обошлось без пострадавших.

10 марта военные ВСУ атаковали Брянск с помощью крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух — земля». Одной из целей стал завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Кроме того, ударам подверглись гражданские объекты. По словам Богомаза, восемь человек получили несовместимые с жизнью ранения. Также были повреждены более трех десятков домов.

Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт и заявил о причастности к атаке военнослужащих главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Киев признал ответственность за удар.

Ранее ВСУ атаковали село Климово в Брянской области, повредив гражданский автомобиль.

 
