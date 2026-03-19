У Леонида Агутина нашли жилье в США на сумму около $10 млн

У певца Агутина обнаружили две квартиры, таунхаус, дом и апартаменты в США
agutinleonid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У заслуженного артиста России Леонида Агутина нашли жилье в США на сумму около $10 млн. О собственности певца сообщил Telegram-канал «Звездач».

Утверждается, что у артиста есть квартира площадью почти 300 кв. м в элитном ЖК на берегу Атлантики, ее стоимость оценивается минимум в $2,3 млн долларов. Там и огромная терраса с видом на океан, и мрамор, и дорогие деревянные полы.

Также у Агутина обнаружили квартиру на 170 кв. м в Санни-Айлс-Бич (ее сдают за $7 тыс. в месяц), двухэтажный дом в Помпано-Бич площадью 320 кв. м стоимостью примерно в $3,6 млн долларов, апартаменты в Трамп-тауэр за $1,5 млн и таунхаус в пригороде Майами за $479 тыс.

